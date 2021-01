Djamel ABDELFETTAH (ABDELFETTAH)

Homme de contact, d'action et d'analyse , autonome et à fort potentiel technique et commercial.

Je dispose d'un sens prononcé pour les responsabilités , la négociation et l'encadrement ; je souhaite engager mon énergie ainsi que mes compétences au service de votre entreprise pour participer à sa croissance et à son développement .

En plus de mes qualités commerciales j'ai acquis au travers de mes expériences professionnelles une très bonne connaissance du tissu économique et relationnel sur la région PACA.



Mes compétences :

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL/ BUSINESS DEVELOPPER

RESPONSABLE D'AGENCE TRAVAIL TEMPORAIRE

GESTIONNAIRE DE CENTRE DE PROFIT

MANAGEMENT/ Encadrement

TRES BONNE CONNAISSANCE DU TISSU ECONOMIQUE SUR LE 13/83 & 84

ANGLAIS COURANT

MAITRISE DE L'OUTIL INFORMATIQUE

SALESFORCE/ SAP / CRM

EXPERT EN TECHNIQUE DE VENTE