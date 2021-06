Djamel ARRAR

J'assiste les personnes publiques, leurs établissements publics, SEML, associations, GIP en matière d'assistance et de conseil juridique dans toutes les branches du droit public.



Dans



Domaines de compétences:

Droit public, gestion de projet, management juridique



Types d'interventions:

Droit des collectivités locales, science politiques, marchés publics, finances publiques, droit de la responsabiité administrative, droit de la fonction publique...



Domaines privilégiés d’intervention



En ma qualité de juriste, j'interviens en droit public, au plan du conseil, dans les principaux domaines suivants :



· Droit des services publics

· Droit des marchés publics et des délégations de services publics

· Droit des collectivités locales et de leurs groupements

· Droit des SEM

· Droit des relations entre les collectivités locales et leurs satellites

· Droit public de la concurrence

· Droit de la fonction publique

· Droit de la domanialité publique





Expériences professionnelles



J'ai notamment été amené à animer les missions suivantes :



· En matière de marchés publics et de délégations de service public :

- Mission d’assistance au choix de la procedure

- Mission d’assistance en matière des procédures de mise en concurrence

- Mission d’assistance au suivi de procédure de mise en concurrence

- Mission de formation pour fonctionnaires de catégories A,B et C.



· En matière de domanialité publique :

- Mission d’étude sur la possibilité de conclure des baux emphytéotiques

- Mission d’étude sur le respect du droit de la concurrence



· En matière du droit des SEM :

- Conseil en matière de droit public de la concurrence



· En matière de fonction publique :

- Mission de conseil et de formation



· En matière conseil en organisation :

- Création d'entreprise par la collectivités.

- Création d' entreprise dans le domaine de l'économie solidaire et sociale.

- Négociation et audit des marchés publics pour le compte de pouvoir adjudicateur



· En matière d’intercommunalité :

- Mission de conseil en matière de compétences économiques



Mes compétences :

Management de projet

Conduite du changement

Marchés publics

Droit public

Communication

Conseil juridique

Formation professionnelle

Organisation et stratégie

Stratégie territoriale

Finances publiques

Formateur

Service public

Droit de la fonction publique

Consultant

Juriste

Secteur public

Droit administratif