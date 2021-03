Django GUYON

Docteur en Histoire de l'art et archéologie.

Chercheur associé de l'EA 1279, HiCArts, Rennes 2.

Collaborateur associé du CReAAH, CNRS - UMR 6566, Rennes 1.



Compétences

Chef de projets :

- Conduite de projets : définition de la problématique et des objectifs, mise en place d'une équipe dédiée, planification, recherche de financements et gestion des budgets.

- Réalisations d'inventaires (études de collections, dessin technique, mise en place de bases de données, recherches de données iconographiques ou bibliographiques)

- Communication et valorisation des résultats (conférences, note de lecture de synthèse, articles)



Pratiques pédagogiques (Licence & Master, CM/TD)

- Conception et rédaction de modules de cours

- Enseignement en histoire de l'art et archéologie (Universités)