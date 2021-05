Actuellement je suis étudiante en APAE à lécole des technologies numériques avancées ( ETNA ), je voudrais intégrer un Bachelor Responsable de projet Web et Mobile, puis je souhaite poursuivre un master of science 1 & 2 parcours Architecte Logiciel avec une ingénierie Big Data. Grâce à ma formation actuelle, jai eu loccasion de travailler sur plusieurs technologies comme le Framework Laravel, et la base de données MySQL , ainsi que le langage Kotlin.