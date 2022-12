Djoni Saturnin OBAMBI: Évoluant au Ministère des Industries Minières et de la Géologie étant qu Ingénieur Principal des Techniques Industrielles, Ingénieur des mines de formation, obtenu à Linstitut Supérieur Minero Métallurgique de Moa dans la province de Holguín, Cuba (ISMM de MOA): faculté des Mines et Géologie. il a un Master II en Sciences dAdministration des Entreprises privées et publiques, obtenu à Atlantic International University (AIU), Doctorant en Administration des Entreprises privées et publiques, Agent actif à la Direction Générale de la Géologie et du Cadastre Minier (DGGCM) étant que collaborateur, Expert en Exploitation et en Économie Minière, Négociateur dans les contentieux : parties prenantes et les sociétés minières, Gemmologue avec plusieurs années dexpérience et Géologue dExploration avec une expérience accumulée de plus de 19 années dans les sociétés minières privées et de plus 12 années dans le secteur public. Actuellement inscrit au Master II de Gestion Minière et Evaluation Economique des Projets à luniversité GERENS (Ecole de postgrado) au Pérou en Amérique latine. Auteur de plusieurs ouvrages, guides et articles techniques et multisectoriels. Bilingue à la perfection (français et lespagnol) avec un anglais professionnel acceptable.

Après sa formation universitaire, il a débuté sa carrière professionnelle à temps plein il y a 20 ans dans le projet minier devenu plus tard la Mine de Yangadou, le MSc. Djoni Saturnin OBAMBI a occupé des postes de Directeur dexploitation de la mine, Responsable de redressement des couts de la Mine, Chef du département chargé a la protection de lenvironnement et lassistant du Directeur général de la Société dExploitation Minière SA (SEMISA) dans le District de Souanké, département de la Sangha, ainsi que des postes du Directeur technique, Chef de projet, lingénieur principal du Projet Motaba mining SA pendant plusieurs années.