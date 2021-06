Dominique BARRIERE

J’ai suivi un cursus en architecture avec une double spécialisation création contemporaine et urbanisme et obtenu mon diplôme d’architecte DPLG en 1993 avec les félicitations du jury pour poursuivre ensuite une année de formation sur les paysages.



Au début des années 2000, dans la continuité de mes recherches, j’ai commencé à étudier le Feng Shui Chue Style® à l’Imperial School of Feng Shui® de Grand Maître CHAN KUN WAH (Edimburg).



Après l’obtention de mon Certificat de Praticien Professionnel en Feng Shui Chue Style® en 2002, j’ai continué à me former.



Je suis devenu consultant en Feng Shui Chue Style® indépendant dés 2003 et j’ai depuis réalisé plusieurs centaines de consultations en France et à l’International.



Je suis par ailleurs, depuis 2006, membre co-fondateur du groupe de recherche Chue Foundation Feng Shui Research en France. J’y coordonne les travaux de recherche depuis 2010 et à l’International depuis 2016.



En 2010, j’ai été désigné par Grand Maître CHUE YAN CHAN KUN WAH pour enseigner son cours spécialisé en urbanisme.



Enfin en 2012, parce que la Connaissance s’enrichît dés qu’elle se partage, j’ai fondé l’École de Feng Shui des Trois Bâtons d’Encens. J’y accueille les personnes curieuses ouvertes à l’idée d’en savoir plus et d’expérimenter cette connaissance millénaire.



Je suis engagé dans la promotion d’une approche « intégrative » de l’urbanisme qui s’inscrive dans l’idée du jardin planétaire et qui ambitionne l’optimisation de la qualité de l’environnement et la fertilisation des savoirs.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Linux

GIMP

LibreOffice

Microsoft Office

AutoCAD

Google Sketchup

Blender