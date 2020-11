Dominique BONELLI

Autodidacte, curieux, passionné et investi, je place la satisfaction client au centre de mes préoccupations, que mon métier relève du domaine privé marchand ou du service public. Mon objectif d'assurer la direction d'un établissement vient d'être atteint et je me fixerai de nouvelles échéances une fois cette nouvelle mission accomplie avec succès.



Spécialisations : Gestion d'un centre de formation administrative, pédagogique et financière



Mes compétences :

Informatique

Éducation

Hôtellerie

Formation continue

Restauration

Enseignement

Formation