Dominique FAUGERAS

J’ai été amenée, au cours de ma carrière, à assumer la communication de l’information avec les interlocuteurs internes et externes, à prendre en charge la gestion d’agendas complexes. J’ai également eu la responsabilité de la coordination des déplacements au cours de mes différentes expériences.



J’ai préparé et participé aux réunions d’affaires et établi les comptes rendus de celles-ci. J’ai géré de façon autonome la gestion administrative de la société dans un environnement exigeant et d’établir le reporting à partir de données collectées auprès des collaborateurs.



Mon rôle d’assistante est notamment, d’anticiper vos besoins et de planifier le travail. Je vous apporte de réelles qualités relationnelles, une grande rigueur, une excellente présentation, une contribution efficace sur des sujets variés, grâce à un parcours riche au sein de grands groupes internationaux reconnus





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Audit

budgets

INTERNET