Dominique GUYEN

20 ans d’expérience, équilibrée entre opérationnelle (usines/filiales) et fonctionnelle (Corporate, Zone, Division), dans différentes industries (Automobile, Plasturgie, Emballage, Agro-alimentaire) au sein de groupes industriels internationaux.



Compétences dans les différentes domaines de la Finance d'entreprise :

- Contrôle de gestion & financier : Reporting, Budget, Forecast, Plan stratégique, analyses, plans de progrès, contrôle de gestion industriel et mesure de la performance, cash management

- Audit & Contrôle interne : SOX, Audit interne

- Comptabilité : normes IFRS / US gaap / NF

- Administration & Juridique : propriété intellectuelle, M&A



Environnement international et mouvant, dans des contextes de démarrage de site, de restructuring, de croissance interne & externe, LBO



Business Partner et travail en équipe

Management transverse et conduite du changement

Membre de CODIR

Anglais courant