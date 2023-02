Dominique LHOTE

"L'Art d'être Soi" (cabinet d'art-thérapie) propose des ateliers de bien-être et développement personnel par la créativité artistique. Médiateurs utilisés : modelage de l'argile, peinture, collage, dessin, masque, maquillage, écriture.

Pas de but esthétique. Aspect ludique.

Pour plus de détails :



Mes formations :

Maîtrise de Sociologie et DEUG de Psychologie (Université Paris Descartes)

Certification de Médiatrice artistique en relation d'aide (ARTEC)

(titre inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles)