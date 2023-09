Dominique NORIS

Après une longue expérience dans le conseil et la vente de produits touristiques, j' ai pris une nouvelle orientation professionnelle en 2011 pour devenir chargée de coordination des services au public. J'ai en charge la mise en place, l' organisation et la coordination de nouveaux services d'accueil du public (ateliers collectifs, accueil de groupe, exposition de jeunes artistes), l' organisation d'évènements et de séminaires ainsi que du développement et suivi de partenariats.