Après 5 années dans le secteur commercial agroalimentaire j'ai décidé de me réorienter et de me diriger vers un projet qui me passionne depuis longtemps, scaphandrier.



J'ai donc intégré l'INPP et obtenu le classe II mention A.



Je suis ouvert à toutes discutions dans ce domaine.



Sincères salutations,



Dominique PUSTORINO.



Mes compétences :

Plongeur Nitrox confirmé

Plongeur niveau 4 guide de palanquee

Travaux sous marins