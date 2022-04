Dominique SAOUZANET

Expériences diversifiées et complémentaires dans les métiers de la finance. Solides bases techniques et comptables acquises en cabinet big four, puis en entreprise sur un poste de responsable consolidation. J'ai ensuite souhaité donner une dimension plus opérationnelle à mon action sur des postes en étroite collaboration avec le business, avec pour objectif à terme de pouvoir évoluer vers des postes de direction financière. Expérience managériale reconnue en cabinet et entreprise.