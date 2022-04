Dominique SENET

Association

Président l'association MAE-S Mutuelle Assurance de l'Education - Solidarité

Président / Délégataire principal département de l'Aube de la MAE Assurance.





Industrie

Formation de technicien en électronique.

Formation de technicien supérieur en électronique et électrotechnique.

Lauréat du concours d'inspecteur France Télecomm.



Enseignement



Professeur du secondaire

Maître Auxiliaire - professeur de technologie (collège).

Maître Auxiliaire - Professeur de physique et mathématiques (collège).



Professeur des écoles.



Elève instituteur Ecole Normale de Troyes

Formateur informatique plan état-département.

Formateur informatique plan Informatique pour Tous

Technicien- formateur C.D.R.M. (Centre Départemental de Ressources et de Maintenance IPT)



Formateur formation continue - pédagogie et informatique

Ecole Normale de l'Aube



Formateur formation continue informatique et pédagogie

IUFM de Reims Antenne de Troyes



Formateur / formation continue informatique et pédagogie

DSDEN Aube / Inspection Académique de l'Aube





Animation Informatique départementale

Création multimédia et Internet sur Mac-Intosh et PC

Encadrement des stages départementaux transdisciplinaires



Tableau Blanc Interactif

Classe mobile

E-learning

Espace Numérique de Travail.



Mes compétences :

Pédagogie

E-learning

Informatique

Education

Formation

Enseignement