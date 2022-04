Dominique STRICHER

Adecco Medical a été créé sous la marque Quick Medical Service en 1968. Leader européen dans l'interim et le recrutement des professionnels de santé.



Mon parcours professionnel est riche des différentes fonctions qui m'ont été confié.

Ainsi depuis plus de 30 ans, j'ai recruté des professionnels de santé, formé des consultants, géré des centres de profits.

A l'écoute des besoins de nos clients et du marché, je construis des offres commerciales et juridiques dans le domaine du recrutement précaire ou pérenne.



Vous pouvez retrouver nos offres d'emploi sur :

http://www.adeccomedical.fr



Mes compétences :

Conduite de projets

Recrutement en Santé

Management equipe

Relation Clients/Partenaires

Conseil en recrutement

Médecin

Infirmier

Réactivité

Ressources humaines

Recrutement

Santé

Intérim

Aide soignante