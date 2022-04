Dominique SURIN

• Gestion d’affaire: établissement et suivi de planning, des coûts et délai, suivi de sous- traitance, encadrement d’équipe d’ingénieurs et techniciens participant à l’élaboration des projets.

• Architecture des Systèmes Embarqués : pré-étude technique, étude de faisabilité, étude d’architecture de systèmes complets (matériel, logiciel, intégration), définition et spécification des sous-systèmes.

• Expert Systèmes Électroniques Numériques Rapides (microprocesseurs / DSP, FPGA).

• Veille technologique et étude comparative des produits « standards » du marché,

évaluation et choix des outils de développement matériels et logiciels.

• Support client dans la définition de ses besoins, de la rédaction du cahier des charges et pour la mise en œuvre matérielle et logicielle après fourniture.

• Établissement de devis: chiffrage des coûts d’étude et de développement, de fabrication, et des délais associés, rédaction des propositions techniques et commerciales.

• Négociation des prix d’achats (composants stratégiques ou importants, outils logiciels et matériels de développement liés à l’affaire) et de sous-traitance.