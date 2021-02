Dominique TOUTAIN (NADODO)

Lorsque je rencontre, en 1986, le précurseur, en France, du domaine de l'équipement du spa, sauna et hammam, le monde du "Spa" était encore considéré comme un produit réservé à une clientèle "dite privilégiée" qu'elle soit professionnelle ou particulière...



Très vite, mon dynamisme et ma passion pour tous ses produits me permettent d'équiper de nombreux professionnels et particuliers, dans un marché de la forme en pleine croissance.



Au fil de ces années, et de ces nombreux chantiers avec toute la complexité des paramètres techniques quune installation engendre, aujourd'hui grâce à cette expérience dans le domaine du Spa, à tous les stades de votre projet, je serai votre partenaire depuis les études de validation de votre concept, jusquà la réalisation et louverture de votre établissement.



"Multipliant les contacts dans le secteur, l'envergure du carnet d'adresse de www.spaconsulting.fr

lui permet aujourd'hui de prétendre pouvoir peser sur le marché"



Mes compétences :

Consulting

Beauté

Santé

Consultant

Hotel

Peinture