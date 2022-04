Domitille GHEERBRANT

Faisons connaissance !

Diplômée du master Gestion et Marketing Franco-Allemand de l'Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, j'ai un goût prononcé pour l'organisation et le relationnel.



Je suis investie depuis plusieurs années dans l'Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe, où ma connaissance des langues allemande et anglaise me permet de gérer des projets de communication numérique et de formation dans toute l'Europe.



A l'issue de mon stage de communication interne dans l'équipe de R&D chez Continental Automotive, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la Caisse de Retraite Complémentaire des Clercs et Employés des Huissiers de Justice comme responsable du système d'information. Outre les missions classiques liées à ce poste, j'ai eu l'occasion d'y apprendre les spécificités techniques et réglementaires du monde de la retraite et de la prévoyance (AGIRA, Solvabilité 2, DSN). La destruction de nos locaux, suite à un sinistre m'a permis de vivre la mise en œuvre d'un PCA en conditions réelles : une expérience formatrice !



Je guette les opportunités qui me donneront l'occasion de trouver les missions et les personnes qui me permettront d'écrire la suite... en France comme à l'international.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Wordpress

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Microsoft Office

Microsoft Word

Communication

Marketing

Travail en équipe

Joomla