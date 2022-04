Donald GNANGUENON

Ayant étudié l'Anglais/Linguistique et les Sciences Juridiques (SJ)/ Relations Internationales à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), maitrisant parfaitement l’outil informatique, j’ai commencé à enseigner l’Anglais depuis 2005 dans les cours secondaires CERCO aujourd’hui « LES SOLIDAIRES » avant de rejoindre LANGSPACE et UP-AFRICA, des centres de langues intervenant à Cotonou, puis au CEGT "LA PALOMA", j'ai reçu la formation pour l’exécution du programme d’Approche Par Compétence (APC)dans les cours secondaires.

En matière d’études statistiques,

j’ai déjà participé à plusieurs travaux statistiques notamment des enquêtes démographiques ; sanitaires ; agricoles ; économiques ; sociales etc. ; des saisies de données statistiques ; dépouillements et codifications dans le cadre de plusieurs enquêtes auprès de plusieurs cabinets et bureau d’études tels que le Cabinet d’Etudes, de Recherches et de Traitements Informatiques (CERTI) ; le Fond de Développement de la Formation Continue et de l’Apprentissage (FODEFCA) ; les cabinets IVOIRE CONSEIL et INITIATIVE AFRIQUE etc. pour le compte de plusieurs institutions et organisations telles que le Bureau International du Travail (BIT) ; la Banque Mondiale ; le PNUD etc. dans le cadre de plusieurs programmes projets études et recensements tels que le projet OIT/USDOL contre le VIH/SIDA en milieu de travail pour le BIT ; le premier Recensement National de l’Agriculture (RNA) pour le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ; le deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE 2) pour le Ministère de la Prospective, du Développement et de l’Evaluation de l’Action Publique (MPDEAP) à travers l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) ; l’Enquête Nationale sur la Corruption et la Gouvernance au Bénin (ENACOG) pour le Ministère du Développement, de l’Economie et des Finances (MDEF) ; l’Etude sur « la Gestion et la Gouvernance Economique » dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) pour le PNUD et le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) etc.

Connaissant bien les réalités socio-économiques, culturelles et politiques de mon pays, et ayant relevé que les divers problèmes que connait le Bénin sont essentiellement dus à la rupture avec les Valeurs Civiques et Patriotiques, j'ai réfléchi, et j'ai réalisé qu'il s'avérait urgent de renouer avec ces Valeurs là si réellement nous voulons faire le Développement effectif et durable de notre pays. C'est ainsi que je me suis résolu à mettre en place, avec un groupe de jeunes qui partagent la même vision que moi, l'ONG EDUCIV, avec le slogan, Restaurons nos Valeurs Civiques...



Mes compétences :

Perseverance

Rigueur