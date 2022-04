Donald MBOGNI

Afin de terminer mes études d'ingénieur en automatique et Électronique industrielle à l'ENSEA, je fais mon stage de fin d'études chez Sagemcom Telecom & Energy. Je dois faire du battery CYCLING sur charge Telecom, en permuttant entre un Smart grid et un groupe électrogène grâce à un ATS et un automate Siemens S7 1200.



**Disponible pour toute proposition à partir d'Août 2018**



Mes compétences :

VHDL

Trend

Simulink

PSPICE

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft DOS

Microsoft C-SHARP

Linux

LabVIEW

LADDER

Java

C++

C Programming Language

Assembler

Apple MacOS

Html5 Css JavaScript

Conception de PCB

Dimensionnement de circuit électronique

Électronique de puissance

Essais CEM

Matlab

Conception d'alimentation a découpage