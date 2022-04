Donat FRANCQUEVILLE

Actuellement acheteur de grands vins pour Le Carré des Vins, je suis en charge de la sélection des vins, ainsi que du développement de la société.



En quelques mots, sur Le Carré des Vins, 4 fois par semaine, nous proposons une vente qui regroupe une sélection très limitée de vins soigneusement sélectionnées, et pour chaque référence une quantité limitée de bouteilles. Notre but est de donner accès aux plus beaux vins de France et d'ailleurs, aussi rares soient-ils... Avis aux amateurs !



Mes compétences :

Achats

Approvisionnements

COMMERCE

E-commerce

Ecommerce

Internet

Management

Marketing

Marketing du vin

Oenologie

Vin

Web

Web marketing

Wine marketing