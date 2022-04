Donatien Donald BOUMTJE

Je suis un amoureux des langues et leur maniement.

Pour cela,j'utilise toujours mon temps libre à lire et à lire et à étudier les langues que je parle;à savoir le français,l'anglais et l'espagnol.

Et le contact d'avec des spécialistes de ces langues augmenterait mes connaissances.Raison pour laquelle je me suis inscrit à viadeo.Aussi je pourrais éclairer les uns et les autres sur l'enseignement des langues au Cameroun et sur le niveau réel des Camerounais,mais également sur les causes de la baisse du niveau des camerounais en langues



Mes compétences :

Enseignement de l'anglais au primaire