Donatien LEPICARD

Je suis ingénieur en génie mécanique avec une spécialité en énergie.

Je suis à l'écoute d'opportunités d'emploi ingénieur dans les secteurs aéronautique, aérospatiale ou de l'énergie (nucléaire, énergies renouvelables).

Mes domaines d'étude comprennent les domaines de la mécanique du solide (RDM, Statique, matériaux métalliques et polymères) ainsi que de la mécanique des fluides, la thermique, la thermodynamique et l'énergétique (génération et transfert). J'ai aussi acquis des connaissances dans la turbo-propulsion et la combustion lors de ma spécialisation en énergétique.

Je suis disponible actuellement et ouvert à toute proposition d'emploi sur l'ensemble du territoire français, en Europe et dans le monde.



Mes compétences :

CATIA V5

AutoCAD

Solidworks

EES

Workbench

Matlab

COMSOL Multiphysics

Labview

ICEM CFD

Mécanique des fluides

Nucléaire

Thermique

Energetique

Résistance des matériaux