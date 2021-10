Donia HRAGUA

Avec une expérience tant en entreprise qu'en cabinet, j'ai pu intervenir aussi bien sur l'optimisation d'activité et d'organisation à travers un audit que sur l'analyse économique et financière ou encore sur l'expertise comptable.

Je suis aujourd'hui à même de travailler sur une gestion prévisionnelle de budget comme sur la réalisation de procédures, je peux vous assister sur des thématiques diverses comme que des indicateurs liés aux ressources humaines (AT, absentéisme, etc.) ou liés à la rentabilité d'activité (CA, Marge, etc.).



Mes compétences :

Analyse financière

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Commissariat aux comptes

Gestion de projet

Audit financier