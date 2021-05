Dora CHAIBI

Intéressée par les profils de technico-commercial et de management.

Je suis titulaire d’un diplôme national d’ingénieur, spécialité génie électrique et informatique industrielle GEII, promotion 2011 avec la mention Bien, poursuivi d’un mastère en Management d’Innovation (2013) avec la mention Très Bien de l'ENIT. Actuellement, je suis une ingénieure d'affaire chez l'Entreprise Tunisienne de Téléservices et cela depuis septembre 2013. Auparavant, j'ai occupé le poste manager clientèle, et cela suite à une expérience technique de 8 mois comme Manager d'ingénierie embarquée dont ma mission consistait principalement à animer un réseau maghrébin contenant deux nouveaux marchés le Maroc et l’Algérie. Via cette expérience, j’ai appris à développer des catalogues clients appropriés et d'avoir la capacité de négociation.

Jeune ingénieure enthousiaste, je suis convaincue que mes compétences associées à mes qualités relationnelles me permettront de m'intégrer rapidement au sein d'une structure reconnue et feront de notre collaboration une réussite partagée.





Mes compétences :

Gestion de projets

Innovation

Informatique industrielle

SQL Server

C++/C#

Matlab

Ingénierie

Altium Designer

Génie électrique

Développement informatique

Organisation

Management