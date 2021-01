Doris GALLAY

Mes expériences mon permis de développer un sens aigu du service au client, de l'écoute et du conseil. Je sais mettre à profit mon aisance relationnelle afin dinstaurer rapidement une confiance puis une fidélisation de mes clients.

Jai acquis une aptitude à la négociation et à la résolution des problèmes.

Mon moteur : la satisfaction de mes clients.

De tempérament commercial, dynamique et enthousiaste, je suis autonome tout en appréciant le travail en équipe.



Pour vos projets ( acquisition, construction, rachat de prêts , rachat de de soulte, Vefa ): n hésitez pas à me contacter au 07.50.18.99.36



Mes compétences :

Assurance

Negociation

Management

IOBSP

Prêt immobilier