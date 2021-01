Dorothée POUSSIN-SARANDAO

J'occupe actuellement le poste de chargée de développement Sil'age, se situant au croisement de mes expériences antérieures et des compétences acquises.

Ce poste requiert des connaissances dans les dynamiques territoriales, la protection de l'enfance, l'accompagnement et la formation.



Sensibilisée aux problématiques que rencontrent les établissements du secteur SMS, je propose mon expertise métier au service des directions qui souhaitent apporter une réponse la plus pertinente possible en matière d'accompagnement des usagers.



Convaincue que l'accompagnement ne se s'arrête pas à la relation avec l'accompagné, mais que celle-ci s'inscrit dans un environnement complexe, je crois en la mise en réseau des professionnels concernés par le suivi de la personne accueillie .



Mes compétences :

Connaissance du cadre socio-juridique

Formation professionnelle continue

Intervention socio-éducative

Accompagnement individuel, collectif, changement

connaissance des organisations SMS

Gestion de projet