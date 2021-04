Dr House Immo CORINNE VALETTE

C'est ici que j'ai décidé d'exercer mon métier de Conseillère en immobilier. plus précisément à Montauroux.



Le pays de Fayence - Est Var :

Composé de 9 villages perchés : Tanneron, Montauroux, Callian, Tourrette, Fayence, Seillans, Mons, Saint-Paul et Bagnols en Forêt est d'un charme fou avec ses ruelles anciennes et ses monuments patrimoniaux.



Vous trouverez le lac de St-Cassien, des forêts et des paysages pittoresques à découvrir absolument.

Les activités ou manifestations culturelles et sportives ne manquent pas. En passant par des concerts de musiques classiques l'été, aux expositions artistiques ou tout autre activité de nature : randonnée, aviron, équitation, vélo ou vol à voile etc, c'est simple, on n'a pas le temps de s'ennuyer ici.



Nous sommes situés à seulement :

- 30 minutes des plages de Cannes et de la croisette ou de Fréjus/Saint-Raphael,

- 40 minutes de l'aéroport de Nice

- 60 minutes de St-Tropez et des premières stations de ski.



Acquéreurs : si vous aussi vous voulez vous y installer, comme moi il y a 18 ans, je ferai tout mon possible pour vous accompagner dans vos recherches en respectant vos critères.



Vendeurs : Mon aide vous sera très précieuse dans ce long processus qu'est la transaction immobilière depuis l'estimation de votre bien immobilier jusqu'à la signature chez le notaire.



Alors pour toute vente ou achat de villas, appartements, terrains ou commerces je sus votre spécialiste du secteur, toujours disponible et à votre écoute.



A très bientôt.



Corinne Valette,

Tél : 06 03 59 51 18

Mail : c.valette@drhouse.immo

Site internet : https://www.drhouse-immo.com/conseiller-immobilier/montauroux/corinne-valette/