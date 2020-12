Drivet (mouassil) CAROLINE

Forte d'expériences polyvalentes dans les domaines juridique et de direction ; Voici mes maîtres mots pour se réaliser : motivation, création, sens du service, esprit positif.



En raison de mon goût du travail en équipe, mon appétence pour proposer des améliorations en matière d'organisation (rangement, visibilité des dossiers, supports à améliorer...), ma recherche d'évolution dans mon travail, mon sens du service, je vous propose, avec enthousiasme, une palette de compétences en qualité de secrétaire juridique ou secrétaire de direction.



Mes compétences :

Juridique

Assistanat de direction

Microsoft Office

Microsoft Excel

Télérecours

Recouvrement

Microsoft Outlook

Accueil des clients

Secrétariat

Assistance administrative

Cabinet d'avocats

Mac OS X (notions)

RPVA

Progiciel Clior

Windows XP (sous docs open)

Carpe diem (gestion de temps - avocats)

Elite webview (gestion honoraires - avocats)

Windows 8 et 10 notions

Movie Maker notions

Dictée analogique et numérique

ECARPA

Polyoffice

DLEX notions

Zlawyers notions

Ciceron

GED

L.O.P. 2.0. (anciennement Ciceron)

Workshare (comparaison de documents)

Opalexe (plateforme dématérialisée des expertises)

Notilus (gestion de frais)

IManage

Closd (plateforme de gestion de projets)

Office 365

Microsoft Publisher (notions)

Dropbox, Smash, WeTransfer (outil d'envoi et stock

SimplyJobs

Cisco Jabber communication