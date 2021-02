Ducret DUCRET ISABELLE (ISABELLE)

Implanté près d'Agen (à Villeneuve sur Lot) et à Lyon, nous intervenons dans toute la France et les pays limitrophes (Suisse, Belgique, etc) pour des prestations d’audit acoustique, de mesures de bruit, d'études d'impact sonore sur l'environnement proche, de préconisations de solutions innovantes, et budgétisation de vos projets acoustiques, de coordination des travaux, d'assistance juridique ... tout en vous garantissant un résultat d'abaissement sonore AVANT TRAVAUX.



Fort de 20 ans d'expérience de son dirigeant dans le domaine de l'acoustique et du bâtiment, et de compétences pluridisciplinaires (techniques, commerciales, industrielles...), Acoustique Consulting vous accompagnera quel que soit votre projet ou votre problématique (confort acoustique, environnement, ambiance de travail,réglementation, mise en conformité...).



Notre ambition est d'apporter une solution personnalisée et de qualité, pour chacun de nos clients, en optimisant le rapport INVESTISSEMENT / GAIN SONORE, avec une garantie d’abaissement sonore pour les particuliers et une mise en conformité pour les professionnels.



Vous êtes acousticien indépendant, et vous cherchez à développer votre activité ou à vous associer, REJOIGNEZ-NOUS

ACOUSTIQUE CONSULTING RECHERCHE SES FUTURS ASSOCIES POUR DÉVELOPPER SON EXPERTISE ET SON ACTIVITÉ AU NIVEAU NATIONAL.



Si vous souhaitez prendre part activement au développement d'une société de conseil et d'ingénierie en acoustique, envoyez nous votre candidature (CV et lettre de motivation).

Vous pouvez consulter notre annonce sur le site du CIDB:

http://www.bruit.fr/details/8/3653/consulter-les-offres-d-emploi-ingenieur-acoustique-associe.html



