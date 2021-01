Duprez VIRGINIE

Gérante de la Société Graphi Sud depuis 26 ans, Bureau de création graphique spécialisé dans la conception et réalisation de supports de communications "Print" pour les entreprises et tout particulièrement depuis quelques années pour le monde de l'Hôtellerie de prestige.



Réalisations "clé en main" de Magazine Premium sur un concept "d'auto-financement" particulièrement apprécié par nos clients chefs étoilés, responsables d'établissements et groupe hôteliers.



Mes compétences :

Identité visuelle

Brochures/magazines