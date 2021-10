Dusty FOURNIER

Ingénieur commercial LR

Astem - Imagerie dentaire



Avec 15 ans d’expérience, spécialiste des logiciels de gestion dentaire et des systèmes d’imagerie dentaire, ASTEM Imagerie Dentaire est un partenaire solide qui vous accompagne au quotidien dans votre cabinet avec une assistance permanente.

Grace a notre expérience et notre savoir-faire nous proposons les solutions les plus adaptées a votre projet.

Distributeur agrée de nombreuses marques renommées.

Pour vous accompagner une équipe d’une dizaine de personnes assure le suivi, l’entretien, les réparations des équipements informatiques et de radiologie.



Notre partenaire est aujourd’hui reconnu dans le monde comme le N°1 de la radiologie numérique dentaire



http://www.imageriedentaire.fr/



Je me tiens à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire, veuillez me contacter au:

- 06.99.76.76.08.01

- d.fournier@imagerie-dentaire.fr



