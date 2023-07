Ech Chadily KARIM

Diplomé en finance et comptabilité ( Mastére spécialisé en management et ingénierie financiere ) et disposant de 16 ans d'expériences au carrefour de la finance,la comptabilité et le controle de gestion au sein de différentes societés opérant dans des secteurs divers notamment immobilier, agro, confection, pharma et services



Mes compétences :

- Gestion fiscale et sociale

Gestion financière et comptable

Gestion administrative

Contrôle de gestion

- Management financier

- Organisation d'entreprise