Cadre anglo-saxon bilingue (Ang/Fr) professionnel et compétent avec expériences dans la chimie analytique (en particulier dans l'analyse environnementale), dans la vente (B to B – relations avec les utilisateurs et les distributeurs internationaux), dans l'analyse du marché, dans le développement et le lancement de produit, dans la communication commerciale et dans la gestion de produit pendant toute sa vie.



Très bon relationnel dû à la richesse des échanges humains lors des nombreuses années d'expériences en management direct et transversal. Un plaisir fortement marqué à travailler avec des équipes d'experts passionnés et talentueux ainsi que des cadres supérieurs. Stimulé par les défis du travail dans des environnements internationaux et dynamiques.



Expérimenté dans le planning stratégique de long terme, l'étude de marché, la gestion des projets avec des équipes locales et/ou internationales, le contrôle budgétaire et les outils "lean manufacturing".



Mes compétences :

Analyse environnementale

Électrochimie

Marketing

Instrumentation

Management

Communication