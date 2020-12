Eddy MITARD

Après un parcours évolutif au sein de l'enseigne La Mie Caline au cours duquel j'ai passé tous les échelons professionnels jusqu'à l'acquisiton d'un magasin en franchise.J'ai intégré le siège social en 2012 pour exercer la fonction de manager mobile qui consiste à reprendre des magasins en perte de vitesse et de remettre en place les fondamentaux métiers ,fort de cette expérience et de bons résultats je me suis vu proposer le poste de responsable du service portage.Création d'un nouveau service rattaché au franchiseur et dont le but est de disposer et de former une équipe de 5 à 6 managers mobiles.Le but à terme est de pouvoir proposer à l'ensemble du réseau une équipe de professionnels capables de résoudre des problématiques diverses avec un spécialiste par métier(management,gestion,hygiène,commercial,technique).Mon expérience terrain et ma capacité d'adaptation me donne une grande confiance en la réussite de ce projet dans un secteur d'activité que je maitrise.Et je suis ouvert à l'étude d'autres projets qui pourrait me faire encore progresser dans ma carrière professionnelle.



