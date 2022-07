Edith VARLET

Mes missions: Accompagner des adultes à titre collectif ou individuel dans l’enrichissement de leurs compétences, leur développement personnel et leur retour à l'emploi.



Après un parcours en marketing opérationnel et développement commercial, j’ai élargi mon domaine d’expertise dans la formation et le conseil auprès d’un public de salariés, de créateurs d’entreprises, de demandeurs d’emploi ou de jeunes en alternance.



Mes domaines d’intervention portent sur des domaines variés tels que : techniques de communication écrite et orale, techniques de ventes, accueil physique et téléphonique, formation de formateurs, écrit commercial, mailings (conception, rédaction, fabrication), gestion du temps, gestion de conflit, animation de groupe et conduite de réunion, stratégie commerciale et marketing, gestion commerciale, ainsi que : techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, prospection, entretien …), marketing emploi, bilan personnel et objectif professionnel, autonomie personnelle et gestion de carrière.



Mes compétences :

Formation

Coaching

Conseil

Bilan de compétences

Management

Accompagnement

Psychologie du travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit

Développement commercial

Gestion de la relation client