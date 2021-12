Edith WEHRLE

Sexothérapeute, Sophrologue, Praticienne EMDRT, Hypnothérapeute, Psychothérapie intégrative



Orientation thérapie brève. Philosophie humaniste et holistique, centrée sur la personne,

psychologie positive.



Accompagnement individuel et couple, en Drôme Ardèche.

Consultations en cabinet à Montélimar (26200) et Pierrelatte (26700)





Champs d'application :

- Se libérer de ses blocages pour renforcer son autonomie :

. manque de confiance en soi,

. gestion du stress,

. colères, violences,

. angoisses, phobies,

. troubles de la sexualité,

. difficultés relationnelles,

. schémas répétitifs,

. dépendances, gestion du poids

. douleurs physiques,,

. agressions, abus sexuels,

. stress post traumatiques, ...



