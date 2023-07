Diplômé d'un MASTER 1 en Marketing et Management Européen (Lyon) et d'un Bachelor of Arts in International Business (Newcastle), j'ai intégré le marché du travail en tant que Responsable commercial au sein du groupe LEGRAND (France) et actuellement je suis gérant d'un magasin de quincaillerie - BRICO NB Ltd - en Afrique Centrale



Mes compétences :

Management commercial

Marketing

Importation