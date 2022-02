Edouard D'HUMIERES

18 ans d'expériences dans le domaine commercial, autour de la vente sur le terrain, des négociations en centrale d'achats national ou international et une expérience en management de Force de Vente de plus de 60 personnes.

Ces métiers ont été acquis dans 3 entreprises LU (Groupe Danone), Les Laboratoires Fujifilm et Marie (Groupe LDC).

Je suis un expert FMCG.

Ces expériences allient, leadership, développement et management opérationnel.

Je me défini comme un leader pragmatique, structuré et engagé avec un esprit d'équipe, d'analyse et de compétition, une ouverture d'esprit et la culture du résultat.





Mes compétences :

Négociation

Management