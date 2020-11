Edouard EDOUARD ANTHONY (ANTHONY)

Après une formation scientifique généraliste en informatique principalement, j'ai démarré ma carrière en SSII sur de nombreux projets informatique.



Ensuite j'ai acquis une compétence métier, la comptabilité, via une formation et 2 expériences en entreprise.



J'avais le but de marier mes deux compétences, mais la tentation du web était trop forte, tant le côté ludique et créatif est présent. Après une formation chez WebForce3, me voici prêt à évoluer en tant que de Développeur/Intégrateur Web chez un client final.



N'hésitez pas à voir mon site : http://doud.ovh/



Mes compétences :

Comptabilité

Informatique