Edwige LEGRAND

Déterminée et perfectionniste, fiable et réactive, curieuse et d'un profil "couteau suisse", j'aime maîtriser de nouveaux domaines de compétence, comme je l'ai fait tout au long d'un parcours m'ayant permis d'affirmer mes capacités managériales et analytiques.



Je n'ai pas peur des défis, j'aime mener des projets et fédérer y compris à l'échelon international, j'ai un sens aigu des attentes client et suis à même de gérer des situations d'urgence voire de crise avec pragmatisme et cohérence.



Mon parcours témoigne de ma polyvalence et de mon goût pour les nouveaux challenges. En bref :



- 9 ans d'expérience en #DigitalMarketing, #SocialMedia, #Servicing conversationnel, pilotage et #Analyse de performance, conduite de #Projets et #ChangeManagement,



- 7 ans de #Management d'équipe en aéroport et en back-office,



- 22+ ans de relation #Client, en aéroport puis à travers les réseaux sociaux.



Je suis aujourd'hui à l'écoute de futures opportunités de travail en #Guadeloupe, et toujours prête à entamer une nouvelle aventure professionnelle, dans le digital ou le management d'équipe, en servant les secteurs du tourisme et du transport aérien ou en faisant mes premières armes dans les secteurs de l'environnement ou de la logistique.



Contactez-moi : edwigelegrand.pro@gmail.com