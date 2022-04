El Hacen EL GHAOUTH

Mars - Juillet 2017 : Stage de fin de Master 2 - Data Analyst - SITTI (Orléans), société spécialisée dans le secteur d'activité des portails internet ( 5 mois) :

** Analyse du parcourt client au niveau national et international du marché du web (taux de pénétration, segmentation du marché, profil des clients)

** Extraction des données à partir de la base de données interne pour réaliser des analyses

( Analyse factorielle, Classification ...)

** Industrialisation des analyses quantitatives et des tableaux de bord de suivi.



Avril - Juin 2014 : Stage de fin de licence – Analyse de la balance commerciale par trimestre – Office National de Statistique – Nouakchott – Mauritanie ( 3 mois).



Juillet - Septembre 2013 : Agent à la codification et la saisi de données dans le Projet de Recensement Général de la Population et de l’Habitat, sous la supervision du service de statistiques de la banque Mondiale en Mauritanie ( 3 mois).



2016-2017 Master 2 Économétrie Appliquée Université Lille 1



2014-2015 Master 1 Sciences économiques Université d'Aix Marseille, Option : Économétrie



2012-2014 Licence Statistique Appliquée à l’Economie à l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration d’Entreprises (ISCAE) à Nouakchott, Mauritanie. Obtenu avec mention.



Mes compétences :

SQL

Logiciel R

Oracle

Machine Learning

Modélisation

Python

Séries temporelles

Analyse de données

Scorring

Google Adwords

SAS

Google analytics