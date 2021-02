El-Hadji Amara TOURE

Je suis ingénieur généraliste de l'école des mines de DOUAI, avec une spécialisation en Optimisation et management de la Production.

Je suis sur viadeo pour échanger sur des questions relatives à l'industrie et aux évolutions technologiques, mais aussi participer à des groupes et réseaux professionnels d'échanges, de réflexions sur ces thèmes.



Je suis notamment à l'écoute du marché, à la recherche d'opportunités professionnelles. Au fil des années, j'ai eu diverses expériences dans différents secteurs d'activités que j'ai décrites sur mon profil viadeo



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion de la production

Méthodes de résolution de probl

Méthode PDCA

Procédés industriels

Industrialisation Méthode

Qualité

Amélioration continue

logistique

lean manufacturing