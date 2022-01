El Mehdi EL HANDAOUI

Bonjour,



Je vous remercie d'avoir pris le temps de consulter ce profil.



Mon parcours a débuter avec l'obtention d'un diplôme à la faculté des sciences et techniques dans le domaine de l'agroalimentaire.

A la suite des stage en laboratoires ( chimie, biochimie et Microbiologie) et dans les industries agroalimentaires, j'ai souhaité me spécialiser de plus dans le domaine de l'agroalimentaire en réalisant un Master spécialisé en Ingénierie de Management Qualité et la Valorisation des Ressources Naturelles .



Par la suite, J'ai évolué mes compétences dans la filiale de contrôle de la qualité des produits alimentaires et des analyses agroalimentaire dans le Group bureau veritas, en tant que Auditeur et Formateur en Hygiène et Sécurité Sanitaire des Aliments .



Compétences :

Sécurité au travail

HACCP

Analyses biologiques

Microbiologie alimentaire

Bonnes Pratiques de Fabrication

Hygiène des aliments

Sécurité alimentaire

Analyses physico chimiques

Management de la qualité

ISO 900X Standard

ISO 22000

Microsoft accès

Microsoft Excel

Microsoft Word