El Mehdi SIDI

La vie se résume à un ensemble d'opportunités et d'expériences, ou saisir des opportunités, se mobiliser pour en profiter et en tirer profit ou non sont des expériences. Ces deux critères sont liés de façon perpétuelle, où derrière chaque opportunité, recherchée ou élaborée, on tire inéluctablement une expérience.

Ainsi, de chaque expérience découle un savoir-faire et un savoir-être, lesquels, améliorés au fil du temps peuvent devenir acquis et qui bien employés par la suite permettent de mieux profiter des opportunités futures.