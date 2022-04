Elen LE GORREC

Actuellement Conseiller SIRH à la DRH du gouvernement de Nouvelle Calédonie, je présente une expérience de consultante sénior en SIRH depuis plus de 8 ans.

Mon rôle consiste à accompagner les entreprises dans leurs transformations RH et SIRH.

J’interviens en tant que chef de projet et consultante métier / fonctionnelle sur des projets d’AMOA et de MOA (dématérialisation RH, intégration et migration SIRH, accompagnement du changement).



L'accompagnement, l'analyse psycho-sociologique des situations et individus, la coordination de missions opérationnelles ou encore la redéfinition des process organisationnels représentent les principales caractéristiques de mon ambition professionnelle et personnelle.



Ayant développé en parallèle des compétences dans le secteur humanitaire depuis 2009, le développement humanitaire retient également mon attention aujourd'hui.



Secteurs géographiques souhaités : France et International



Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement du changement

ONG

Coordination de projets

Gestion de projet

Management

Psychologie du travail

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Développement RH

Conseil en recrutement

Dématérialisation RH