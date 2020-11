Elena BRASSART

Après 20 ans dans le sport de haut-niveau, je m'oriente vers l’accompagnement de projets, le coaching, la prise de confiance en soi, le développement personnel, la lutte contre les discriminations, etc...

Titre professionnel niveau III de "Formatrice professionnelle d'Adultes".



- Mise en place et définition d'objectifs réalistes et réalisables

- Accompagnement de projets

- Préparation mentale d'objectifs

- Gestion de la lutte contre les discriminations

- Insertion, réinsertion, accompagnement

- Coaching de sportifs

- Développement personnel

- Ingénierie pédagogique

- Ingénierie de formation



Ma carrière de coach de haut niveau m'a permis de développer une grande capacité d'analyse, de synthèse et principalement d'atteinte d'objectifs.