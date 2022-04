Elena JEAN

Après l'obtention d'un Master II Carrières Judiciaires et Techniques Contentieuses de l'Entreprise, j'ai été recrutée en tant que responsable d'un service assurance au sein d'une collectivité territoriale.

C'est un emploi très enrichissant qui me met en contact avec tous les services de cette collectivité.

Il demande un esprit d'analyse doublé d'une certaine rigueur dans l'exercice de cette activité.

La formation que j'ai suivie m'a permise de développer ces qualités et de m'adapter à cet environnement.



Mes compétences :

Impliquée

MES

Rigoureuse

Sérieuse