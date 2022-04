Elena KITANOVA

Diplômée d’un Master II Marketing et Communication, j’ai poursuivi mes études en alternance ce qui m’a permis d’évoluer très tôt dans le monde professionnel et de découvrir les enjeux des stratégies de développement commercial, notamment en qualité de Responsable Marketing pour le groupe de restauration LINA’S PARIS où j'ai chapeauté le Département Marketing et Communication.



Après mon départ de la société LINA'S, je suis devenue Consultante Indépendante en Marketing et Communication pendant un an. Lors de cette expérience, j'ai eu la possibilité de travailler sur des projets divers dans le marketing digital.



En septembre 2014, j'ai validé une formation professionnelle (de 7 mois) dans le Marketing Digital, afin d'approfondir mes compétences dans ce domaine.



Depuis le 15 septembre 2014 je travaille en tant que Responsable Marques Food Court pour tous les shopping malls du groupe CFAO Retail : leader de la distribution de marques en Afrique à 3,6 Mds€ de CA, appartenant à Toyota Tsusho Corporation depuis 2012.



Mes compétences :

Repositionnement de marque

Management

Marketing international

Développement commercial

Négociation

Marketing digital

Gestion de projet

Sourcing

Marketing produit

Marketing stratégique

Marketing opérationnel