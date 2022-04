Eléna LE CLERCH

Calme, mais dynamique quand il le faut, je suis avenante naturellement.

S’écouter et surtout écouter les autres, permet de s’enrichir et de s’ouvrir à de nouveaux horizons. Pourquoi ne pas lier affinités et orientation professionnelle.

Mes précédentes expériences professionnelles grâce auxquelles j’ai développé certains sens, l’observation, l’adaptation, la négociation, la débrouillardise et l’efficacité en terme de gestion du temps.